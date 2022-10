Homem é baleado e outro é esfaqueado após mulher ser assediada

Após a apuração dos fatos, os homens feridos foram levados ao Hospital João XXIII (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Cler Santos

A Polícia Militar e o Samu foram acionados na madrugada desta segunda-feira ('0/10) por causa de uma confusão entre uma mulher de 30 anos e dois homens, um de 27 e outro de 42 anos.



O homem de 27 anos foi baleado após o de 42 anos ser esfaqueado por assediar a mulher. O caso ocorreu na Rua Santa Luzia, 303 no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, região da Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar, todos estavam no Bar do Toninho, próximo ao endereço do crime. O homem de 42 anos deu um tapa na bunda da mulher de 30 anos. Os dois são primos.

A confusão começou no bar e teve o desfecho na residência do casal. O homem de 42 anos disparou um revólver contra o de 27 anos. A mulher então pegou um facão e atingiu o tórax do suspeito do assédio.

Mesmo baleado, o homem de 27 anos tomou o facão da mão da companheira dele e desferiu mais dois golpes contra o primo, dessa vez na região abdominal.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e a mulher foi levada para a Delegacia de Sabará.

