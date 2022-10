Bandidos usam Fiorino roubada para furtar e transportar motos

A ação da dupla foi registrada pelas câmeras de segurança de uma casa vizinha ao local do crime (foto: Reprodução Whatsapp) Os dois suspeitos de serem responsáveis por pelo menos três roubos a veículos, entre a semana passada e o início desta, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, foram presos pela Polícia Militar (PM). A audácia da última ação da dupla, nesta segunda-feira (3/10), foi registrada pelas câmeras de segurança de uma casa vizinha ao local do crime.





Nas imagens, eles aparecem com blusas de moletom, cobrindo a cabeça com o capuz. De forma tranquila, no final da manhã, eles pegam a moto e a colocam na carroceria da Fiorino roubada no dia 28 de setembro. Depois, eles fogem.





No dia 29, os criminosos tinham roubado outra moto, também utilizando o veículo para transportá-la durante a fuga.





A dupla foi detida após denúncia anônima. O jovem, de 18 anos, estava andando na rua, no bairro Icaraí, quando foi detido. Ele levou os militares até a casa dele, onde o outro suspeito, de 40 anos, também foi preso. A polícia não informou se há parentesco entre eles.





No imóvel, no bairro Lagoa dos Mandarins, foram apreendidos três tabletes de maconha, dois rádios comunicadores, dinheiro e as roupas usadas no último furto e reconhecidas pelas imagens de segurança.

Os dois foram levados para a delegacia onde foram ouvidos e estão à disposição da Justiça.