Polícia procura suspeito de matar homem com golpes de motosserra

Um churrasco com consumo de bebidas alcoólicas, na noite deste sábado (1/10), terminou em uma tragédia que chocou a pequena cidade de Ibiá, de apenas cerca de 25 mil habitantes e localizada na microrregião de Araxá, no Alto Paranaíba.









O suspeito de praticar o crime, que está foragido, é vizinho da vítima e seriam amigos.





O crime aconteceu em frente à residência do bairro João Ferreira. A vítima morreu no loca do crime.





Conforme relatos de testemunhas à Polícia Militar (PM), um desentendimento seguido de luta corporal entre os dois homens ocorreu por motivos passionais, ou seja, o suspeito teria sentido ciúmes da ex-companheira com a vítima.





Após os trabalhos de praxe da perícia técnica da PCMG, o corpo de Adenilton Arcanjo dos Santos, que é natural de Ubaíra (BA), foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araxá, que tomou as próximas providências.