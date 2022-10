Católicos de Lagoa Santa participam da reinauguração de capela

Templo do século 19 foi restaurado com assessoria do Memorial da Arquidiocese de BH (foto: Paróquia Nossa Senhora da Saúde/Divulgação) Moradores de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão em festa e as celebrações vão até 9 de outubro em louvor a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, São Benedito e Santa Efigênia. A programação começou na sexta-feira (30), com a reinauguração da Capela Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, do século 19, vinculada à Paróquia Nossa Senhora da Saúde e à Arquidiocese de Belo Horizonte.









Durante a missa, houve a consagração do altar da Capela Nossa Senhora do Rosário, alvo também de bênção especial de reinauguração. O pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padre Samuel Fidelis, foi um dos convidados para a celebração preparada pelo titular da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, padre Ednei Almeida Costa, e pelos fiéis da cidade.

Restauro A Capela Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi restaurada com a assessoria técnica do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte e parceria com o poder público municipal. De acordo com a Arquidiocese de BH, “o templo foi construído, no século 19, a partir do trabalho de escravizados cristãos católicos, que sonhavam com uma edificação na qual pudessem se reunir, especialmente rezar, suplicando a intercessão de Nossa Senhora do Rosário”.





Conforme os especialistas, no interior da capela , há uma pintura da lua, rodeada por estrelas, em referência ao horário em que os negros se reuniam para rezar, e também ao período em que os escravizados, após o trabalho nas fazendas, dedicavam-se à construção do templo.





A programação completa da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, São Benedito e Santa Efigênia está publicada nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, de Lagoa Santa.