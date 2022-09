Ação policial em penitenciária de Ouro Preto deixa presos feridos

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, esteve o Presídio de Ouro Preto nesta sexta-feira (30/9) para apurar denúncias envolvendo uma operaçao policial realizada dentro do presídio da cidade. A ação resultou em presos feridos.O caso será levado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ministério Público pede interdição do presídio de Ouro Preto

Comissão de Direitos Humanos afirma que vários presos ficaram com ferimentos leves devido a tiros de balas de borracha e spray de pimenta

De acordo com o presidente da comissão dos direitos humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto, Wanderley Kuruzu, os detentos levaram tiros de balas de borracha e jatos spray de pimenta.

“Além disso, há uma denúncia de um preso que afirma ter sido vítima de tortura e asfixia, ele contou à Comissão que os policiais colocaram uma sacola na cabeça dele com aperto no pescoço, o que é considerado crime de tortura” conta.

Segundo o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), a ação policial começou na terça-feira (27/9), pouco depois de um procedimento de revista rotineiro. Na ocasiao, dois internos da unidade teriam colocado colchões nas grades para impedir a visão dos agentes e se desvencilhar de objetos ilícitos.



Diante desta atitude, o Depen diz que os policiais precisaram reagir, e então usaram gás pimenta, além de armas que disparam balas de borracha. Dois detentos sofreram escoriações leves e foram encaminhados para atendimento médico na rede pública.

“Isso será apurado rigorosamente, iremos relatar o fato ao Ministério Público de Minas Gerais”.

Conforme o Depen, durante a revista, os policiais penais apreenderam quatro celulares, seis carregadores e dois fones de ouvido. Os detentos que portavam o material ilícito foram encaminhados à Polícia Civil, assim como os itens apreendidos.

Na segunda-feira (26/9), o juiz da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Ouro Preto, Áderson Antônio de Paulo, decidiu interditar parcialmente o presídio de Ouro Preto, devido à superlotação. Com a decisão, o local deixará de receber, temporariamente detentos, de outras comarcas, e só poderá abrigar presos do município.

A decisão ocorreu após o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) mover uma ação civil pública contra o governo do estado, na qual pede a interdição total do presídio, que tem capacidade para 67 presos no regime fechado, mas abriga 149, ou seja, mais que o dobro.