Homem quebra imagens de santos no Santuário do Padre Eustáquio

Imagens já foram vítimas de intolerância religiosa em 2019 (foto: Santuário da Saúde e da Paz/Divulgação)

Um homem de 47 anos quebrou duas imagens de santos no Santuário da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja de Padre Eustáquio, na manhã desta quinta-feira (29/9). As imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria foram derrubadas no chão e ficaram severamente danificadas.















O santuário fica aberto das 7h às 21h, para que os fiéis façam suas orações individuais. As imagens serão encaminhadas para uma restauração.





Para o reitor da igreja, padre Vinícius Maciel, as esculturas têm valor sentimental e histórico. "Ficamos extremamente tristes e desapontados, as imagens representam nossos padroeiros. São apenas imagens, mas é uma agressão ao patrimonio, aos nossos simbolos", frissou.





Intolerância religiosa

Em março de 2019, um homem com uma barra de ferro quebrou as portas da igreja e danificou as mesmas imagens no ataque. Na época os santos ficavam próximos à porta da entrada. Após este episídio, eles foram realocados para perto do altar onde, acreditava-se, estariam mais seguros.





Na época, os membros do santuário classificaram o caso como ato de intolerância religiosa. O suspeito não chegou a ser identificado.





As imagems foram encaminhadas para São Paulo, onde ficaram um ano e meio em processo de restauração. Elas foram devolvidas para a Igreja de Padre Eustáquio em 2020. Segundo a assessoria da paroquia, no ataque desta quinta-feira (29/9) elas ficaram ainda mais danificadas.





Sereno, Padre Vinícius Maciel deixou uma mensagem de paz ao infrator: "É uma pessoa que parece ter problemas, esperamos que ele possa ser reencaminhado para a família. Que seja recobrada a paz e saúde para ele e para nós também", completou.