Homem passa mal e morre treinando em academia em Uberlândia

Um bombeiro militar de folga treinava e ajudou na tentativa de salvamento (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 45 anos morreu depois de um mal súbito enquanto treinava em uma academia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (28/9). Apesar do socorro de bombeiros e médico, não houve tempo nem de levá-lo a um hospital.



Ao chegar ao local, profissionais do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência iniciaram o atendimento especializado, mas não havia tempo de estabilização para que ele fosse levado a um unidade de saúde.



O homem era aluno regular da academia e ele não chegou a relatar anteriormente qualquer tipo de mal-estar. O que foi informado pelos bombeiros é que o homem tinha obesidade moderada. Ainda não há informações da causa de morte.



A academia permaneceu fechada por toda a noite para trabalho da perícia. No momento do mal súbito, cerca de 80 alunos estavam no local.