Líquido vermelho escorre de funerária e assusta moradores

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais nos últimos dias mostra uma substância vermelha escorrendo de dentro de uma funerária em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. A dúvida sobre a origem do líquido e a suspeita de que pudesse ser sangue movimentaram tanto os moradores, quanto a Vigilância Sanitária da cidade.





Nessa quarta-feira (28/9), representantes do Setor de Posturas da prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Polícia Militar estiveram no local. O material vermelho foi recolhido de bueiros e foi encaminhado para análise.









Já o Setor de Posturas notificou a empresa, que terá 15 dias para adequar a estrutura e solucionar o destino do produto usado. Ainda segundo a prefeitura, caso as providências não sejam tomadas dentro do prazo estipulado, será aplicada multa e a funerária poderá sofrer sanções sanitárias.

Vazamento de líquido assustou moradores e Vigilância Sanitária foi acionada (foto: Redes Sociais / Reprodução)



A equipe da DeFato entrou em contato com a Real Pax mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno. O espaço está sempre aberto para resposta.