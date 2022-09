Chuva derruba temperatura em BH; mínima foi de 15,4°C nesta quinta (29/9)

O céu permanecerá nublado durante todo o dia, com pancadas de chuva em toda a capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu nublada e com o céu coberto de nuvens, e deve permanecer assim durante toda essa quinta-feira (29/9).



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva está derrubando as temperaturas em Belo Horizonte. A mínima registrada na estação Cercadinho (próximo ao Belvedere, Buritis e Mangabeiras) foi de 15,4°C; a máxima não passará de 25°C.

Ainda de acordo com o Inmet, haverá pancadas de chuva em toda a capital mineira e Região Metropolitana durante o dia.

Monte Verde, no Sul de Minas, foi a cidade mais fria, chegando a 9,6°C. A máxima prevista é de 36°C, no Norte e Noroeste de Minas.

Boa parte das regiões de Minas irá registrar chuva, são elas:

Centro - Sul

Sul

Triângulo Mineiro

Zona da Mata

Oeste

Vale do Jequitinhonha

Vale do Rio Doce

As cidades de Caratinga, Muriaé e Timóteo amanheceram nesta quinta com chuva forte e rajadas de vento.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen