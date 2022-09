Coleta seletiva é ampliada em BH; veja novos bairros atendidos

Em BH, 55 bairros têm o serviço de coleta seletiva (foto: Divulgação/PBH)

O serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis em Belo Horizonte foi ampliado pela prefeitura nesta segunda-feira (29/9). Os bairros Funcionários, Coração Eucarístico, Minas Brasil, Estoril, Prado, Sagrada Família, União e Santa Efigênia passam a ter a coleta e Grajaú, São Lucas, Castelo, Lourdes e Padre Eustáquio têm novos endereços atendidos.

A ampliação foi na modalidade "porta a porta", em que os resíduos recicláveis de residências ou do comércio são recolhidos nas ruas da cidade uma vez por semana. No total, 55 bairros da capital são atendidos pelo serviço. Confira a lista completa aqui

"Para ampliar a cobertura, consideramos o potencial de geração de resíduos recicláveis da região e também as demandas comunitárias. Usamos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), do último Censo, sobre poder aquisitivo, capacidade de consumo e densidade habitacional", explica a chefe do Departamento de Políticas Sociais da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SLU), Ana Paula da Costa Assunção.



Para saber se a rua em que você mora faz parte da coleta seletiva, digite o endereço neste link. O mapa também contém informações sobre o dia da semana e o horário do serviço.



Há regiões da cidade com demandas históricas para a coleta seletiva que passaram a integrar o roteiro da coleta, mas o serviço ainda se concentra em bairros de maior poder aquisitivo, como na região Centro-Sul. A última ampliação foi em março de 2021, quando Lourdes, Santo Agostinho e Barro Preto passaram a fazer parte. O Plano Diretor de Belo Horizonte também tem diretrizes para a política de coleta de recicláveis e aponta metas a longo prazo. "O objetivo é atender a cidade inteira", afirma a servidora.

Parceria com cooperativas de catadores

Folheto informativo distribuído nas novas áreas atendidas pela coleta seletiva instrui moradores sobre separação de resíduos (foto: Reprodução/arquivo pessoal)

A coleta seletiva, além de ser a destinação mais correta para os recicláveis do ponto de vista ambiental, gera renda para os catadores. Desde 2019, a coleta porta a porta em todos os bairros de BH é executada por seis associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que integram o Fórum Municipal Lixo e Cidadania.

A prefeitura custeia a infraestrutura (galpões, caminhões, energia) e as associações são responsáveis pelos materiais coletados. Com a ampliação, elas também são responsáveis por campanhas informativas nos bairros atendidos pela coleta seletiva.

Pontos Verdes

88 bairros têm pontos verdes, como no Parque Municipal e no Campus Pampulha da UFMG (foto: Divulgação/PBH)

Como participar da coleta seletiva

Existe também a coleta "ponto a ponto", quando o próprio cidadão leva os resíduos de papel, metal, plástico, isopor e vidro para coletores instalados em local público, chamados de Pontos Verdes, em qualquer dia e horário. Confira a lista completa de bairros ou digite seu endereço no mapa para encontrar o ponto mais próximo.

Para participar da coleta seletiva porta a porta, o morador deverá separar os resíduos (papel, metal, plástico, isopor e vidro), higienizá-los e colocá-los juntos em um saco plástico, de preferência transparente, na calçada, às 8h, no dia definido para o recolhimento em sua rua.

O vidro, se possível, deve ser acondicionado separadamente para não se misturar ao papel, metal, plástico e isopor, evitando contaminações de líquidos e outros restos de alimentos. É importante que o vidro esteja protegido para impedir que os garis se envolvam em acidentes.



• Papel: Jornais, revistas, papelão, embalagens longa vida, impressos em geral, cadernos e livros.

Não pode: Papel higiênico, guardanapos, fitas e etiquetas adesivas, fotografias e papéis plastificados.

• Metal: Latas de alumínio ou de ferro, clipes, papel alumínio e grampos para papel ou para cabelo.

Não pode: Embalagens de marmitex, esponjas de aço, pilhas, baterias e eletroeletrônicos.

• Plástico: Sacolas, garrafas PET, embalagens em geral, copos descartáveis e canos de PVC.

Não pode: Embalagens de balas e de doces, embalagens de produtos tóxicos.

• Vidro: Garrafas, embalagens em geral, potes, copos, vidros planos e lisos.

Não pode: Espelhos, cerâmica, tubos de TV ou monitores, vidros temperados, lâmpadas de LED e fluorescentes.

• Isopor: bandejas de alimentos (limpas), embalagens, peças de isopor em geral.