Jovem é estuprada em estacionamento de clube durante apagão em evento

Adolescente foi estuprada em estacionamento de um clube em Ribeirão das Neves (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Depois de tempo procurando, ela encontrou sua filha caída entre alguns carros no estacionamento. A jovem estava com o zíper da calça aberto, com marcas de uma possível agressão e sangramento na boca.

A mãe conta ainda que a garota estava muito abalada e dizendo que eram dois rapazes. A vítima foi levada ao hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, para receber medicamentos. De lá ela foi encaminhada até o hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. A Polícia Civil está investigando o caso.

Uma jovem de 16 anos foi estuprada no estacionamento de um clube, durante um evento, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (26/9).