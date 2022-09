Parque Municipal de BH terá atividades gratuitas para comemorar 125 anos

Parque Municipal Américo Renné Giannetti comemorará 125 anos nesta segunda-feira (26/9) (foto: Leandro Couri/EM?D.A Press) Para celebrar os 125 anos do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, localizado na região Central de Belo Horizonte, que ocorrerá nesta segunda-feira (26/9), a prefeitura organizou atividades gratuitas para toda a família neste sábado (24), a partir das 8h.





A programação conta com cama elástica, pula-pula, brincadeiras e piscina de bolinhas, atividades oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além da Feira de Economia Solidária, com exposição e comercialização de artesanato, vestuário e alimentação.





As tradicionais aulas de Lian Gong, que ocorrem nas quartas-feiras e sábados, e Tai Chi Chuan, às sextas e sábados, serão realizadas normalmente no Parque









A 2ª edição do Estudante + Feliz Educação na cidade também fará parte das comemorações. Oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, a ação promoverá apresentações de alunos, planetário, exposição de robótica, laboratório de ciências e Museu Itinerante Ponto UFMG.





A Guarda Municipal fará uma ação educativa e de conscientização dos riscos e medidas de autoproteção no trânsito, além de uma apresentação da cantata das Escolas Municipais da cidade.





Por último, também íntegra a programação, o plantio de árvores, quatro manacás da serra, pela Organização Internacional Nova Acrópole, e a recuperação do banco histórico de concreto, em frente ao Teatro Francisco Nunes.





Os interessados em participar deverão retirar o ingresso gratuito, como medidas de controle de zoonoses contra a circulação do vírus. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente pelo Sympla

Sobre o Parque Municipal

Com estrutura inspirada nos parques franceses da Belle Époque, o Parque Municipal foi inaugurado antes da nova capital mineira , em 26 de setembro de 1897. O objetivo era criar o maior e mais bonito parque urbano da América Latina.





Considerado o patrimônio ambiental mais antigo da cidade, em estilo romântico inglês, os seus 182 mil metros quadrados abrigam uma rica biodiversidade, com diferentes espécies de plantas, nascentes e fauna silvestre. Além disso, o Parque exerce uma influência cultural, por meio de parcerias com produtores artísticos e da realização de atividades de educação ambiental e lazer gratuitas.

Confira a programação de 125 anos do Parque Municipal

Feira de Economia Solidária (8h às 16h)

Feira de artesanato, alimentação e vestuário, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que visa promover a geração de trabalho e renda e apoiar os empreendedores locais.

Local: Largo do Teatro

Aula de Tai Chi Chuan (8h às 9h30)

Aberta a todos os perfis. Use roupas confortáveis.

Local: Praça do Trenzinho

Estudante Feliz Educação na cidade (8h às 12h)

Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, terá planetário, exposição de robótica, laboratório de ciências, Museu Itinerante Ponto UFMG, apresentações dos alunos, ação educativa e de conscientização dos riscos e medidas de autoproteção no trânsito em parceria com a Guarda Civil Municipal de BH, dentre outras atividades.

Local: Praça do Sol

Rua de Lazer (8h às 12h)

Promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contará com cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas e outras brincadeiras.

Local: Praça do Sol

Aula de Lian Gong (8h30 às 9h30)

Aberta a todos os perfis. Use roupas confortáveis.

Local: Pista de Patinação

Ações de cuidado com o parque promovidas pela Organização Internacional Nova Acrópole (9h)

Plantio de quatro mudas de manacá da serra, na Galeria da Árvore, e recuperação do banco histórico, em frente ao Teatro Francisco Nunes

Projeto Clube da Escalada (9h às 17h)

Oficinas gratuitas de escalada para crianças e adolescentes, com a finalidade de promover o primeiro contato com a escalada esportiva. Necessário o uso de meias.

Local: Praça dos Bancos.

Trilha Histórica e ambiental no Parque Municipal (9h às 9h30 e 11h às 11h30)

Durante o percurso os participantes poderão aprender sobre a história do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e como ela dialoga com a história de Belo Horizonte, além do relevante papel ambiental do Parque no coração da cidade.

Duração: 30 minutos

Vagas: 30 pessoas por horário

Ponto de encontro: largo próximo à entrada da Av. Afonso Pena

Comemoração do Aniversário do Parque (10h)

Apresentação da Cantata das Escolas Municipais de BH e assinatura do Termo de Cooperação entre Fundação de Parques Municipais e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico/Subsecretaria de Trabalho e Emprego, referente à realização das Feiras de Economia Solidária nos parques municipais.

Local: Praça do Sol