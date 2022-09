Ritual da primavera: astróloga ensina a atrair equilíbrio na nova estação

O horário de começo da primavera (22h04) desta quinta-feira (22/9) é calculado com base no movimento de translação da Terra, o qual define as estações do ano. Que tal, então, recarregar as energias para este ano “agitado”, com eleições e Copa do Mundo. Para numerólogos, a data sinaliza necessidade de equilíbrio.

“A entrada da primavera tem uma força muito grande, por ser a mudança de estação e ter o equinócio, com o dia e a noite na mesma duração. Isso pede equilíbrio. Teremos também a entrada do Sol em libra, com 30 dias para trabalhar as relações afetivas em família trabalho, parcerias e outros, olhando para o mundo sem egoísmo”, afirma a astróloga, taróloga e numeróloga Jacqueline Cordeiro, mineira de Montes Claros residente em São Paulo (SP).

Guardado o papel, é esperar o dia 31 de dezembro, e, às 6h, 12h, 18h ou 24h – “horários em que há maior conexão com os anjos”, observa –, queimá-lo e soprar as cinzas sobre a grama, um vaso, “jamais jogar no lixo”. Então é fazer e confiar.