Trabalhadores da enfermagem protestam pelo piso salarial na Praça 7

Manifestantes estão na Av. Afonso Pena (foto: Ígor Passarini/EM/D.A Press)

Trabalhadores da enfermagem de vários hospitais de Belo Horizonte e do interior de Minas protestam na manhã desta quarta-feira (21/9) devido à suspensão do piso salarial.



O protesto teve início na Praça 7, no Centro. Seguindo pela Av. Afonso Pena, os enfermeiros cantam ‘preste atenção, não se ilude. Sem enfermagem não tem saúde’.





A paralisação vai durar 24 horas e foi convocada pelo Fórum Nacional da Enfermagem (FNE) para todo o país na semana passada (12/9).

Além da manifestação, de acordo com os grevistas, será mantida uma escala mínima de 30% para atender os pacientes. O ato começou às 8h da manhã, com apoio de sindicatos e do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG).

Os enfermeiros também cantam "com luta e com garra, o piso sai na marra".

Estão presentes no ato o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde (Sind-Saúde/MG), o Sindicato dos Servidores do Ipsemg (Sisipsemg) e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde (Sindeess, do setor privado) e o Sintappi-MG (que representa técnicos e auxiliares da UPA Centro-Sul e do Hospital Risoleta Neves).

Desvio no Trânsito

De acordo com a BHTrans, os motoristas devem optar por desviar pela Av. do Contorno, próximo ao viaduto do Floresta. A retenção chega até a Alameda Ezequiel Dias.

É interessante fugir de caminhos para a Praça da Estação, Av. dos Andradas e Nossa Senhora do Carmo. Ainda de acordo com a BHTrans, há varios polos da manifestação espalhados pelo Centro de Belo Horizonte, por isso, o trânsito está carregado nos desvios.

Matéria em atualização

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen