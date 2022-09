Pedreiro mineiro morre durante inspeção de esgoto em SP

Portal Terra do Mandu

A vítima era natural de Careaçu, no Sul de Minas, onde foi sepultada (foto: Redes Sociais) O pedreiro João Carlos, de 55 anos, morreu em um acidente de trabalho na cidade de Leme, em São Paulo, no último sábado (17/9), durante uma limpeza de uma caixa de inspeção de esgoto em um frigorífico da cidade. A vítima era natural de Careaçu, no Sul de Minas, onde foi sepultada.

Segundo informações, durante a limpeza, dois funcionários desmaiaram devido ao forte cheiro de gás metano e enxofre que circula pela tubulação da caixa de inspeção. Foi aí que João Carlos entrou no local para tentar ajudar os colegas, mas também passou mal e ficou caído na caixa de inspeção, depois de salvar um dos colegas.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Os Bombeiros realizaram os procedimentos de reanimação nos funcionários e em seguida os encaminharam ao pronto-socorro de Santa Casa. Mas dois deles, incluindo João Carlos, não resistiram e morreram.

O outro funcionário que foi a óbito é Antônio Willame Moreira de Oliveira, natural do Ceará, que foi o primeiro a entrar na caixa e desmaiar. O segundo funcionário que entrou e passou mal sobreviveu após ter sido retirado a tempo por João Carlos.

De acordo com a Polícia Civil, representantes da empresa afirmaram que todos os funcionários são orientados a utilizar os equipamentos de proteção e seguir as regras de segurança. A ocorrência foi registrada como morte acidental no Plantão Policial de Leme e a Polícia Civil deve investigar o caso.

O corpo de João Carlos foi levado para Careaçu na segunda-feira (19/09), onde foi velado na funerária das 8h ás 11h; logo após aconteceu o sepultamento no Cemitério Municipal.

Em nota, a empresa Softpig lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando toda assistência necessária à família. “Com o mais profundo pesar comunicamos o falecimento de nossos colegas de trabalho João Carlos e Antônio Willame Moreira de Oliveira na data de ontem. Neste momento, nos solidarizamos com seus familiares, prestando toda assistência necessária, e expressando nossas mais sinceras condolências”, disse a nota.

Iago Almeida / Especial ao EM