Movimento fraco para vacinação na manhã deste sábado

As primeiras horas da campanha de vacinação contra a paralisia infantil na manhã deste deste sábado (17/9) foi de pouco movimento nos três postos de saúde abertos na região de Venda Nova.



A cobertura vacinal em Belo Horizonte está em 53,3% do público-alvo, estimado em 104 mil crianças. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

No Brasil tem sido observada queda progressiva na cobertura vacinal contra a poliomielite nos últimos anos. Recentemente, o país foi considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos 10 com risco de retorno da doença.

A prefeitura vem tentando mobilizar a população para atingir as crianças em idade entre 1 e 4 anos, promovendo campanha e abrindo postos de vacinação em todas as regionais da Capital.A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta que mesmo os pequenos que estejam com o cartão de vacinação em dia devem receber uma outra dose da vacina oral (gotinha) contra a póliomelite.