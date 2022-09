Câmara aprova obrigatoriedade de execução do hino nacional nas escolas

O vereador Jhonathan Lavador (MDB) ressaltou em sua indicação que existe uma lei municipal e outra federal que determinam a obrigatoriedade da execução do hino nacional nas escolas de ensino fundamental uma vez por semana (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Câmara Municipal de Frutal (CMF) aprovou nesta semana uma indicação do vereador Jhonathan Lavador (MDB) que cobra que a prefeitura cumpra leis que determinam a obrigatoriedade da execução semanal do Hino Nacional e do hasteamento da bandeira nacional nas escolas municipais.

"Ensinar o verdadeiro valor da pátria"

Lavador disse que, durante as comemorações do 7 de setembro em Frutal, alguns pais questionaram ele o motivo de algumas escolas municipais não colocarem os alunos para cantar o hino nacional, sendo que existem leis que determinam isso.

“Eu acho que a gente tem que ensinar as crianças o verdadeiro valor da pátria e o verdadeiro significado da bandeira e, principalmente, o aprendizado em cima do hino nacional”, ressaltou o vereador.

Segundo informações da lei municipal de 2006, que determina a execução do hino nas escolas de Frutal, o objetivo da ação é para que os estudantes conheçam o hino nacional e o seu significado, bem como valorizem a bandeira e compreendam como é a postura adequada no momento da execução do hino e do hasteamento da bandeira.