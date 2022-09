Adolescente é encontrada morta rodovia de Campo Belo

Corpo da adolescente foi encontrado às margens da rodovia em Campo Belo (foto: Fernando Protasio/Divulgação)

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (14/9), com marcas de tiros, às margens da BR-354, em Campo Belo, Sul de Minas.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h30, nas proximidades do Hotel Fazenda Álamo, em uma estrada vicinal de acesso à Serra da Jacutinga. Uma pessoa relatou, pelo 190, que ao passar pelo local conhecido como cascalheira, se deparou com o corpo de uma jovem cravejado de balas na cabeça.



A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe e constatou que a adolescente foi morta 8 horas antes de ser encontrada, ou seja, às 21h de terça-feira (13/09).



A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas da morte da adolescente e já trabalha nas investigações.