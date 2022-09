Moradores do entorno de barragens em Macacos vão ter simulado de emergência

Como medida de prevenção, durante o simulado, o trânsito da Estrada do Engenho, na região central de Macacos, será interditado (foto: Divulgação/Vale) Moradores de Macacos, distrito de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, farão simulado de emergência no dia 28 de setembro. A ação é coordenada pela mineradora Vale e Defesa Civil Municipal, com o objetivo de reforçar a cultura de prevenção e orientar a população em caso de emergência envolvendo as barragens.









No horário do simulado, haverá o toque real de sirenes, mas antes será emitida uma mensagem informando que se trata de um simulado. Os participantes deverão seguir as rotas de fuga e se dirigir aos pontos de encontro localizados em área segura.





Como medida de prevenção, durante o simulado, o trânsito da Estrada do Engenho, na região central de Macacos, será interditado. O local é próximo à Capela São Sebastião, na AMG-160, no Bairro Capela Velha.