Inmet emite alerta de baixa umidade do ar em dezenas de cidades mineiras

Belo Horizonte já registra 119 dias sem chuvas, enquanto cidades como Januária já bateram 150 dias sem precipitação (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (13/9), alerta de umidade relativa do ar variando entre 20% e 12% em dezenas de cidades mineiras.





O percentual é perigoso tanto para as pessoas que podem sofrer com agravamento de problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, quanto para o meio ambiente, já que o índice é propício para a propagação de focos de incêndios e queimadas.

Em Minas, as cidades afetadas estão, principalmente, nas regiões do Triângulo, Noroeste, Norte, Alto Paranaíba e Centro-Oeste, sendo que, nas duas primeiras, a umidade do ar pode ficar abaixo de 12%.

Melhoria a partir de sexta

De acordo com o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, uma forte massa de ar quente e a baixa incidência de chuvas são as principais causas do tempo seco, mas, segundo ele, isso deve mudar a partir da próxima sexta-feira (16/9) em algumas regiões.





‘Há mais de 100 dias não chove em Minas Gerais, mas a partir de sexta-feira teremos um ligeiro aporte de umidade e o ar seco ficará restrito às regiões Noroeste e Norte de Minas. O Triângulo e a Região Central devem ter uma melhora já essa semana.’





Claudemir destacou que os efeitos da seca que atingem o estado devem ser amenizados com a chegada da primavera e, consequentemente, das chuvas.





"Algumas cidades de Minas Gerais, principalmente o Norte do estado, atravessam um período de seca que atinge 150 dias em algumas cidades, como é o caso de Januária, por exemplo. Belo Horizonte, por sua vez, já chegou a 119 dias sem chuva. Mas agora, com a proximidade da primavera, teremos o início das primeiras chuvas que irão melhorando a condição do ar."





Segundo Claudemir, apesar de algumas localidades apresentarem uma situação mais grave, todo o estado, exceto os Vales do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, o Sul de Minas e a Zona da Mata Mineira, estão sendo afetados pela massa de ar quente.

Deserto do Saara?

A baixa umidade do ar em Minas Gerais gerou comparações com os percentuais encontrados no Saara, na África, o maior deserto quente do mundo, onde a umidade varia entre 14% e 20%. Apesar da semelhança, Claudemir de Azevedo afirmou que não é possível comparar os locais.





"Esses percentuais marcados em Minas Gerais são de uma baixa umidade momentânea, que geralmente acontece entre às 14h e 17h, ao contrário do Saara, que é um percentual contínuo, por isso é difícil comparar as situações."

Como se proteger das baixas umidades do ar

O Inmet disponibiliza algumas medidas a serem tomadas em dias de baixa umidade do ar. Confira: