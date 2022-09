Incêndio que se alastrava por dois dias é controlado na Serra do Papagaio

Estimativa de área queimada está em torno de 240 hectares (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio atingiu o Parque Estadual da Serra do Papagaio, em Baependi, no Sul de Minas Gerais, nesse domingo (11/9). O combate às chamas só foi encerrado na tarde desta segunda-feira (12/9).A ação mobilizou profissionais do 9° Batalhão de Bombeiros Militares de Varginha e do 3º Pelotão de São Lourenço, da Polícia Militar, por intermédio do Comando de Aviação do Estado (ComAvE) e de Brigadistas do Parque Estadual.