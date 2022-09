Homem é preso após 'passar a mão' em clientes de churrascaria de BH

Suspeito foi preso por importunação sexual e ato obsceno (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após “passar a mão” em clientes e mostrar o pênis para uma funcionária de uma churrascaria no bairro São Bento, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (8/9). O suspeito foi detido por importunação sexual e ato obsceno e encaminhado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Vítimas de Intolerâncias e encaminhado ao Sistema Prisional.





De acordo com o boletim de ocorrência, o segurança do estabelecimento foi procurado por algumas clientes que relataram o assédio. Logo em seguida, o homem foi encaminhado ao caixa para que pagasse a conta e se retirasse do restaurante.





Embora em depoimento o suspeito tenha negado as acusações, as ações foram presenciadas por outras pessoas. À Polícia Militar, o homem afirmou que ao questionar o valor foi levado para um “recinto da casa cercado por seguranças, onde foi obrigado a pagar um valor não condizente com a realidade”. Em relação às denúncias de importunação sexual, o homem negou que tenha assediado as vítimas.

Por meio de nota a Churrascaria Porcão informou que assim que recebeu a denúncia das vítimas pediu que o cliente saísse da casa, que a polícia foi acionada e que o registro do boletim de ocorrência foi acompanhado.

"Lamentamos profundamente o que ocorreu, estamos aqui para defender as mulheres dentro da nossa churrascaria e esperamos que nossa atitude sirva de exemplo para os demais bares e restaurantes da cidade".