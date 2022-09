Suspeito de matar ex-namorada a facadas em Ouro Fino é preso

Crime aconteceu em Ouro Fino no dia 22 de julho (foto: Observatório de Ouro Fino)

Um homem de 22 anos foi detido na quinta-feira (8/9), suspeito de ter matado a ex-companheira a facadas em Ouro Fino, no Sul de Minas. O homicídio aconteceu em 22 de julho. A Polícia Militar revelou que o suspeito tentou fugir quando percebeu a presença dos PM’s.

No dia do crime, a vítima de 20 anos saía de um bar com o namorado, que é irmão do autor do crime. Uma briga entre o ex-companheiro da vítima e o irmão teve início na rua. Ele esfaqueou na barriga e em seguida atacou a mulher com diversas facadas.

A mulher não resistiu e morreu na hora. O namorado da vítima e irmão do agressor foi socorrido sem risco de morte. O autor do crime fugiu e só foi encontrado e preso nessa quinta-feira.