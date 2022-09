Mulher é presa após atear fogo na casa de ex-companheiro

As chamas, que chegaram a três metros, destruíram todos os móveis da residência, que foi interditada pela Defesa Civil (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Uma mulher de 48 anos foi presa na quarta-feira (31/8) por atear fogo na casa do ex-companheiro, após uma briga com ele, no Bairro Laranjeiras, em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, a discussão ocorreu durante a madrugada, e o crime foi na parte da manhã.

O ex-companheiro, que é idoso, não estava na casa quando o crime ocorreu, informou o Corpo de Bombeiros.

Além de incendiar a casa, a mulher também quebrou o veículo do ex. Ela foi presa com sintomas de embriaguez, a 100 metros da residência em que ateou fogo.