Chuva ou tempo seco? Veja a previsão para Minas Gerais

O tempo seco aliado a altas temperaturas é uma característica do final do inverno (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais poderá receber chuva apenas na segunda quinzena de outubro. De acordo com Anete Fernandes, meterologista do órgão, dentro da projeção para os próximos 15 dias, não há previsão. "Esse final de inverno é a época mais seca do ano, pode ter uma pancada isolada, mas, por enquanto, sem chuva", disse.

Fernandes explica, ainda, que quanto mais próximo da primavera - a partir do dia 22 de setembro - maiores são as temperaturas e menores são os índices de umidade. "Caso uma frente fria consiga romper o bloqueio da névoa seca, podemos até ter uma pancada ou outra, mas por enquanto, sem perspectiva".

Ela diz que, no início da primavera, há chance de pancadas de chuva isoladas, "daquelas bem rápidas, com muito vento, às vezes até granizo, mas pouco volume de água".

O Inmet reforça que é necessário acompanhar as atualizações da previsão, porque é uma projeção, ou seja, mudanças podem acontecer. "O tempo seco é uma característica desse final de inverno, é preparar para que, no final de setembro e início de outubro, venham temperaturas elevadas e umidade bem baixa, abaixo de 30%", disse a meteorologista.

*estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira