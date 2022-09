Vídeo: entenda como motorista sobreviveu após ser prensado entre caminhões

Um motorista de 58 anos sobreviveu depois de ter o carro prensado entre dois caminhões, na manhã desta quinta-feira (8/9), na rodovia Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Imagens do acidente mostram o homem consciente, preso entre as ferragens e, aparentemente, sem ferimentos graves.

Ele foi socorrido com ferimentos leves pelas equipes da concessionária Arteris Fernão Dias e Corpo de Bombeiros

A vítima apresentava apenas um corte no rosto e alguns ferimentos pelo corpo. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Betim, onde passa por um "processo de avaliação da equipe médica de cirurgia geral e ortopedia".

Segundo o Corpo de Bombeiros, a evolução da estrutura dos automóveis, que hoje contam com a chamada célula de sobrevivência, espaço dos veículos que absorvem impacto de alta força, pode explicar como o motorista conseguiu sair praticamente ileso de um acidente tão grave.

"Apesar dessa cinemática ter sido significativa, com bastante retorcimento da estrutura do veículo, a célula de sobrevivência funcionou efetivamente com absorção do impacto pela lataria não atingindo o homem. Nesse caso. atingindo pouco com alguns ferimentos", explica o Sargento Felipe, da assessoria de imprensa da corporação. Ele ainda ressalta que nem sempre a estrutura consegue absorver o impacto de uma colisão.

"Em alguns casos, como hoje, essa célula atua para preservar a vida dos envolvidos. Pelas condições e cinemática do acidente isso permitiu que a vítima saísse sem ferimentos graves", avalia. O acidente aconteceu na altura do km 509,7, sentido Belo Horizonte. O motorista foi a única vítima. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.