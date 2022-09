Cães ficam feridos em ataque de ouriço-cacheiro

O animal foi capturado pelos militares e solto em seu habitat natural (foto: CBMMG/Reprodução)

Um ouriço-cacheiro atacou cães em Barbacena e deixou as 'vítimas' cheias de espinhos.





O animal silvestre estava em uma residência no bairro Boa morte, em Barbacena.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para capturar o bicho. Quando a guarnição chegou ao local, constatou que o ouriço-cacheiro estava no quintal da casa e conseguiram pegá-lo. O animal foi solto em seu habitat natural.

Ainda de acordo com informações dos militares, animais silvestres têm fugido para ambientes residenciais buscando abrigo, porque, com as queimadas nas matas, seu habitat natural fica ameaçado.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen