Moradores de Ituiutaba estão sem ônibus e não há previsão de volta

Contrato com a empresa terminou em 3 de setembro (foto: Reprodução/Locvan/Prefeitura de Ituiutaba) A população de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, ficou sem transporte público nesta segunda-feira (5/9), depois que o contrato com a empresa que presta serviço para o município foi finalizado e a Câmara de Vereadores demorou uma semana para votar o novo projeto de Lei que subsidiava o serviço. Nesta segunda, o texto foi analisado e recebeu a aprovação do Legislativo, mas ainda não há previsão da volta de circulação dos ônibus.



Ela alegava que gostaria de rever o texto por não haver citação de melhorias no transporte da cidade do pontal do Triângulo, pauta que teria siso discutida com a prefeita Leandra Guedes (Avante). Na devolução, por outro lado, a vereadora não apresentou emendas.



O problema seguinte foi que nas sessões extraordinárias dos dias 1º e 2 de setembro não houve quórum para a análise do texto em segundo turno.



O contrato com a empresa que explora o transporte coletivo finalizou no dia 3 e hoje não houve ônibus para a população de Ituiutaba.



De toda forma, hoje, enfim, a segunda discussão do PL aconteceu e ele foi aprovado. O projeto autoriza subsídio para a empresa Loc Van de até 12 meses, com valor total de até R$ 165 mil mensais, para assegurar o valor das tarifas e as linhas com ônibus para os bairros e para estudantes.



É preciso que a lei seja sancionada e publicada no Diário Oficial do Município para, só assim, os coletivos voltarem a circular no município.