Motorista embriagado é preso depois de abandonar carro pegando fogo

O carro em que o motorista viajava pegou fogo e ele estava alcoolizado (foto: PMR) Na manhã de domingo (4/9), um jovem de 26 anos foi preso após realizar o teste do bafômetro na rodovia entre Itajubá e Piranguçu, na Região Sul de Minas. O caso ocorreu no quilômetro 373 da rodovia.

O homem estava com alto teor alcoólico no sangue, de acordo com o teste do etilômetro. O resultado foi de 0,58 mg/l. Com isso, ele foi detido. O motorista foi levado à Delegacia da Polícia Civil, autuado, pagou fiança e foi liberado.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência incorre em penas de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.