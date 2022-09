PBH anuncia a nomeação de 114 médicos aprovados em concurso

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a nomeação de 114 médicos aprovados em concurso público para a rede municipal de Saúde. A publicação será feita no Diário Oficial do Município (DOM) neste sábado (3/9).

Para a posse, os candidatos deverão apresentar a documentação exigida no DOM em tempo hábil para viabilizar a admissão no prazo de até 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação da nomeação.