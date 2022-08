Colecionadores têm dificuldade para achar figurinhas do álbum da Copa em BH

Jean Gomes, de 22 anos, completa seu álbum da Copa com figurinhas de jogadores da seleção de Camarões (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Colecionadores e donos de bancas afirmam que vêm tendo dificuldade para encontrar os pacotes de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 em Belo Horizonte e região metropolitana, nesta quarta-feira (31/8). O álbum da Copa do Catar está sendo comercializado em todo o país desde 19 de agosto.

Rangel Duarte Pires, proprietário de uma banca na Estação de Metrô Eldorado, em Contagem, afirma que não tem mais pacotes para vender desde o início desta semana. Segundo ele, a previsão da Pannini, editora que produz o álbum, é de que cheguem mais amanhã. Ele conta que tem ouvido de clientes e pessoas que transitam pela estação sobre a falta nos pacotes.

Cada pacote, com cinco figurinhas, custa R$ 4,00 – o dobro do valor da Copa de 2018. O álbum custa R$ 12,00 ou R$ 44,90, na versão de capa dura. Um álbum completo da Copa do Catar terá 670 cromos, sendo 50 figurinhas especiais e 80 raras. O valor mínimo para completar o álbum é de R$ 536 – caso o colecionador não receba nenhuma figurinha repetida, em 134 pacotes.

Micaelle Rodrigues e Lucas Chavone trocam figurinhas do álbum da Copa 2022 em frente à Livraria Leitura do Shopping Cidade (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Micaelle Rodrigues, colecionadora, relata que tem sido difícil encontrar os pacotes à venda. Ela trabalha no Centro e afirma que nas bancas da região da Praça Sete não há pacotes disponíveis. No entanto, na Livraria Leitura do Shopping Cidade, que também é um ponto de troca de figurinhas, ela diz ter encontrado muitos pacotes à venda.

Segundo apuração da reportagem do Estado de Minas, de seis bancas visitadas no Centro, apenas uma, que fica na esquina das ruas Rio de Janeiro e Tamoios, ainda tinha figurinhas à venda. Três esperavam reposição para amanhã. Em todas as bancas, funcionários e proprietários afirmam que a demanda está alta.