Figurinhas a R$ 4? Internautas reclamam de preço do álbum da Copa do Mundo

Álbum chega às bancas em 15 de agosto (foto: Reprodução/Panini)

Os fãs da Copa do Mundo não param de pensar no valor do álbum de figurinhas do pricipal campeonato de futebol entre seleções. Isso porque a Panini, empresa responsável pela produção dos colecionáveis, divulgou nessa terça-feira (19/7) que o pacote com cinco figurinhas vai custar R$ 4, enquanto o álbum será comercializado a R$ 12, na versão tradicional, e R$ 44,90, com capa dura.

Para completar o álbum da Copa do Mundo do Catar , os fãs precisam de 560 figurinhas, o que daria 134 pacotes. Isso sem considerar, claro, as figurinhas repetidas. Falando em valores, para completar o álbum é preciso desembolsar, pelo menos, R$ 548.

O álbum estará disponível nas bancas em 15 de agosto, mas os aficionados por figurinhas podem fazer a compra na pré-venda do site da Panini. Nesse caso, os preços vão de R$ 172 e R$ 364,90. Na pré-venda, os álbuns não são comercializados de forma avulsa. Os colecionadores terão que optar por levar o livro ilustrado acompanhado de 40 ou 80 envelopes de figurinhas.

Virou piada

Desde o anúncio dos valores, o termo “R$ 4” está em alta nas redes sociais. Apesar de criticarem o preço das figurinhas, a maioria dos internautas afirmou que vai tentar preencher o álbum neste ano. Confira algumas reações:

Depois que comecei a beber, tornou-se impossível fazer um investimento de 4 reais num pacote de figurinhas da copa %u2014 Armando %uD83E%uDD8A%uD83D%uDC99 (@ArmandoNetto8) July 20, 2022

pagar 4 reais no pacotinho pra vim 4 zagueiros reservas da gana https://t.co/McCtp5IMGX %u2014 manek (@manoekreis) July 20, 2022

4 reais pra pegar 55 figurinhas repetidas de um jogador iraniano aleatorio%u2026



Dito isso, irei colecionar. https://t.co/98o8t1DNjy %u2014 %uD835%uDD58%uD835%uDD5A%uD835%uDD60%uD835%uDD67%uD835%uDD52%uD835%uDD6B (@giovanizika18) July 19, 2022

acabei de ver aqui



o álbum da copa, que custa 44,90, tem 670 figurinhas



cada pacotinho, de 4 reais, vem 5 figurinhas



se, por um milagre, vc não conseguir nenhuma figurinha repetida, vc vai precisar de 134 pacotinhos, que custaria 536 reais



boa sorte pra quem for colecionar %u2014 paiva (@paiva) July 19, 2022

simplesmente 4 reais a porra de UM PACOTINHO, vsfd panini pic.twitter.com/CzBlIwdLCr %u2014 Cauã %u2620 (@c9martins) July 19, 2022

4 reais o pacotinho do album da copa e ja to assim pic.twitter.com/ctH2N1iEEZ %u2014 bruno %uD83E%uDD8A (@oyasumibruno) July 19, 2022

4 reais o pacote de figurinha tem que vir o jogador abrir comigo %u2014 Nação Patriots Br (@NacaoPatriotsBr) July 19, 2022

Eu depois de ter reclamado que o álbum da Copa do Mundo tá 12 reais e o pacote de figurinhas 4 reais pic.twitter.com/8qA8VP3faS %u2014 Na trave! (@_Natrave) July 19, 2022

Impacto da inflação?

O valor do pacote de figurinhas é o dobro do comercializado em 2018, ano da Copa do Mundo da Rússia. Já o álbum foi vendido por R$ 7,90 naquele ano. Isso significa um aumento acima da inflação.

Segundo a calculadora do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), se corrigirmos os R$v2 do preço de 2018 para a realidade de 2022, o valor do pacote de figurinhas deveria ser R$ 2,59. Já o álbum deveria custar R$ 10,37. Ou seja, o aumento superou a inflação no período.

Na Copa do Brasil, em 2014, o pacotinho era vendido por R$ 1, e o álbum por R$ 5,90. Em 2010, ano do Mundial na África do Sul, os valores eram R$ 0,75 e R$ 3,90, respectivamente.

O Estado de Minas questionou a Panini sobre os preços dos colecionáveis deste ano, mas ainda não obteve resposta.