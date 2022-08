Homem leva machadada nas costas por causa de volume alto da TV em BH

Um homem de 25 anos levou um golpe de machado nas costas, nesta terça-feira (30/8), após se envolver em uma briga com vizinhos no bairro Cachoeirinha, região Nordeste de Belo Horizonte. O motivo da agressão contra a vítima foi o som alto da televisão em sua casa.

Conforme o registro da ocorrência, o homem tem o hábito de assistir TV com volume bastante elevado. Um dos vizinhos, incomodado com a situação todas as noites, pediu que a vítima diminuísse o volume.Porém, ainda conforme o registro policial, o rapaz não gostou de ser advertido e, por isso, ameaçou o homem que reclamou do barulho e também tentou agredi-lo. Então, para se defender, o vizinho pegou um machado e acertou o indivíduo na região da lombar.