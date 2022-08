Por telefone, bombeiro ajuda no salvamento de menino afogado

O fato aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação) O cabo do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Frutal, Dener Pereira da Silva, por telefone, ajudou no salvamento de um menino de 2 anos, que havia se afogado, na tarde desse sábado (27/8), em uma piscina, localizada em residência do bairro Jardim do Bosque.

Ele foi encontrado boiando, com a barriga voltada para baixo, sem movimentos respiratórios e inconsciente.

No começo da conversa por telefone com a mãe do menino, o cabo Dener já iniciou as orientações de como realizar a massagem cardíaca, passando a ela todos os detalhes. Em seguida, solicitou os dados da localização e acionou uma viatura do Corpo de Bombeiros.

A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Frei Gabriel e passa bem.