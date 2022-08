Filhotes de lobo-guará são salvos de incêndio em Minas

Um dos filhotes de lobo-guará salvos de incêndio em Tupaciguara pelos bombeiros (foto: CBMMG)

Incêndio começou em Área de Preservação Permanente em Tupaciguara e se alastrou para canavial (foto: CBMMG)

De pelagem cinzenta e ainda assustados, dois pequenos filhotes de lobo-guará foram salvos neste domingo (28/08) pelos bombeiros das chamas que devastam uma área de mata e um canavial em Tupaciguara, no Triângulo mineiro.Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais (CBMMG), o fogo teria começado em uma Área de Preservação Permanente (APP) e depois se propagou para um canavial."A guarnição contou com o apoio de caminhões pipas das empresas participantes da Rinem Tupaciguara. Após horas de combate, as chamas foram controladas. Durante o combate aos focos, os militares perceberam a presença de dois filhotes de lobos guará em meio a vegetação, correndo o risco de se queimarem. A guarnição, rapidamente, realizou o salvamento de ambos e os deixaram em local seguro", informou o CBMMG.Após a finalização dos trabalhos, os dois filhotes foram encaminhados aos cuidados veterinários.O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é um canídeo endêmico da América do Sul. Suas marcas lembram as de uma raposa, mas não é uma raposa nem um lobo, de acordo com descrição científica, sendo uma única espécie, mais próxima do cachorro-vinagre (Speothos venaticus).