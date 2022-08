A lenda da Mulher de Bronze: uma 'assombração' low-profile

Ela teve uma única foto tirada de si em toda a vida e, reza a lenda na cidade, que até hoje ela procura quem foi o responsável pelo registro sem autorização de sua imagem.



Leia mais: https://www.em.com.br/busca/?tag=sabianaouai



A lenda da mulher de bronze surgiu pouco tempo depois do falecimento de Gabriela. Na época, o filho dela encomendou uma estátua em tamanho real para ficar ao lado do túmulo da mãe, no Cemitério Paroquial de Itajubá. Tempos depois, a escultura teria amanhecido bem no centro da praça da cidade, dando origem à lenda.



#sabianaouai

#lendas

#minasgerais

#itajuba" />