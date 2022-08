Metroviários mantêm greve geral em BH, em decisão aprovada por assembleia

Decisão de manter escala mínima de 60% pode causar problemas em horários de pico, segundo sindicato (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Reunidos em assembleia na tarde desta sexta-feira (26/8), os metroviários de Belo Horizonte decidiram manter a greve geral. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de continuar com a escala mínima de 60% de funcionamento de todos os horários será cumprida neste fim de semana. Porém, uma nova reunião foi convocada para tratar da questão neste sábado (27/8).De acordo com o sindicato, manter uma escala mínima de 60% em horário de pico é inviável, apresentando riscos para a vida da população, já que os trens e plataformas podem superlotar.Em horários normais a escala mínima pode ser feita sem problema. A decisão será cumprida integralmente no final de semana, devido um menor fluxo de passageiros.A paralisação dos metroviários começou à meia-noite de quinta-feira (25/6). A categoria protesta contra as decisões tomadas no processo de privatização do metrô de BH, que deverá ir a leilão em novembro.Segundo o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro), a privatização terá como consequências demissão dos concursados e aumento da passagem.