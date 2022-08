Mesmo com medida protetiva, homem agride e estupra ex-companheira grávida

Homem de 20 anos é suspeito de agredir e estuprar ex-companheira, que está grávida, em Guaxupé (foto: Facebook)

Um jovem de 20 anos foi preso por cometer estupro, no domingo (21/8), em Guaxupé, no Sul de Minas. Conforme informações, o homem teria tido um relacionamento com uma mulher de 29 anos, grávida de cinco meses, que possui, inclusive, medida protetiva contra ele.

Lá, o suspeito de estupro teria feito sexo sem o consentimento dela. Ele ainda agrediu a mulher com tapas no rosto e enforcamento. As agressões só pararam quando ela começou a gritar por socorro, sendo solta pelo agressor. Enquanto voltava para casa, a mulher foi seguida e ameaçada de morte.

Com a chegada da polícia, o agressor disse que foi até o bairro Santa Cruz para encontrar a ex-companheira, após saber que ela estaria com outro homem, e confirmou que puxou o cabelo da mulher e que fez sexo com o consentimento dela. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Polícia Civil.