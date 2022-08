Prefeitura de BH auxilia motoristas na mudança de categoria da CNH

Mudanças poderão ser feitas das categorias B ou C para D e da categoria D para E (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quinta-feira (25/8), que os motoristas com o objetivo de avançarem para as novas categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderão realizar inscrição no processo de seleção nos postos do SINE e nos equipamentos da Assistência Social e Direito de Cidadania até 6 de setembro.

Conforme comunicado do Executivo municipal, a ação, que faz parte do programa Emprega BH, teve início hoje e selecionará, na primeira etapa, 20 motoristas para a mudança de categoria.



Segundo a PBH, a iniciativa seguirá “um critério de estímulo à inserção no mercado de trabalho de pessoas em estado de vulnerabilidade social”.

Nesse sentido, a iniciativa – que prevê diversas ações para o setor de transportes até o fim do ano – é uma parceria das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e de Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT).