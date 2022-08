Mirabela aguarda chegada de milhares de turistas para as Festas de Agosto

O município de Mirabela, de 13,6 mil habitantes, no Norte de Minas, aguarda a visita de milhares de pessoas para as Festas de Agosto, que serão realizadas entre esta sexta-feira (26/8) e domingo (28/8), com várias atrações artísticas. Nesses três dias, também acontece a Feira de Agricultura Familiar e Artesanato (AgriArte) da cidade.

Neste período, em outras cidades mineiras, são realizados festejos religiosos e manifestações folclóricas, juntamente com shows artísticos e culturais, como as Festas de Agosto de Montes Claros, que movimentou a cidade-polo do Norte de Minas entre os dias 17 e 21 desse mês.

Porém, em Mirabela (distante 80 quilômetros de Montes Claros), houve “uma separação entre o sagrado e o profano”.

Conforme registro da historiadora Natividade de Jesus Mendes Fonseca, moradora do município, por volta de 1930 e 1932 (quando Mirabela era distrito de Montes Claros, começaram a ser realizadas as festas religiosas do lugar, dedicadas à Nossa Senhora, Santa Terezinha, e ao Divino Espírito Santo.

Na década de 1970, as “Festas de Agosto” de Mirabela, dedicadas a Bom Jesus e ao Divino Espírito Santo, passaram a contar também com uma programação de apresentações musicais.

No entanto, relata a historiadora, a mistura do “sagrado e o profano” desagradou a Igreja Católica. Por isso, desde 1999, houve uma divisão: as Festas de Agosto continuaram sendo realizadas neste mês somente com a parte musical, incluindo forró, shows e a “alvorada”, um dos momentos mais esperados da tradição, quando uma banda de música ou trio elétrico sai pelas ruas, com a participação de centenas de pessoas.

A parte religiosa do evento foi transferida para o mês de maio, quando acontece na cidade a Festa do Divino Espírito Santo. Mirabela tem como padroeiro São Sebastião (cujo dia é comemorado em 20 de janeiro). A cidade foi fundada em terras “doadas” a São Sebastião e, recentemente, começou um processo de regularização fundiária dos imóveis do município, conforme revelou série de reportagens do Estado de Minas.

Por meio de uma lei municipal, a festividade foi declarada como patrimônio imaterial de Mirabela, que, além de ser chamada de "terra do santo", também é conhecida como a "capital da carne de sol". O município se destaca ainda na produçao de pequi.

O acontecimento volta a ser realizado depois de dois anos de suspensão por causa da pandemia do coronavírus. De acordo com a Prefeitura de Mirabela, que organiza o evento com o apoio da Câmara de Vereadores local, são esperados cerca de 40 mil pessoas durante os três dias de programação, lotando hotéis e pousadas e movimentando a economia e o comércio da cidade.

Na noite desta sexta-feira estão previstas as apresentações de Maria Eduarda, Forrozão Evidência, DJ Daniel Fernandes e a atração nacional, Thúllio Milionário. Para o sábado, estão marcados os shows de Edson Ribeiro, Vellozo Neto, Solado Solto e DJ Daniel Fernandes e abanda Guig Ghetto.

Trio elétrico às 5 horas da manhã

Imagine um trio elétrico tocando nas ruas às 5 horas da manhã. Pois é isso que acontecerá em Mirabela no domingo, ultimo dia das Festas de Agosto. A alvorada, considerada o ponto alto dos festejos, contará com um trio elétrico, que será “puxado” pela banda “Parangolé”.