BH: UFMG seleciona pesquisadores para o censo de pessoas em situação de rua

O Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde (NAVeS), da Faculdade de Medicina da UFMG, está selecionando 260 candidatos para fazer o censo 2022 de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. As vagas são para coordenadores de campo e coletores de dados. Inscrições podem ser feitas até 1º de setembro, por meio de um formulário on-line.

A ação é feita em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

Para coordenadores de campo, há 30 vagas, sendo que seis são para o cadastro reserva. Os interessados devem ser profissionais de nível superior da área da saúde ou assistência social, com experiência comprovada em atuação com populações vulneráveis ou em pesquisa quantitativa, ou qualitativa.

Entre as atividades feitas estão, treinamentos programados e da equipe, seleção de membros do grupo, acompanhamento e desmobilização a coleta, além da validação de informações faltantes e apresentação do caderno de campo após o trabalho de coletamento. Os participantes receberão a quantia bruta de R$ 1.500. ( Confira o edita l)