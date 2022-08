Shopping de Contagem vai indenizar menino por acidente em pula-pula em 2017

Comarca de Contagem havia decidido a favor da família do menino ferido no acidente (foto: Reprodução/TJMG)

A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação do Itaú Power Shopping e da Magic Festa Ltda. pela indenização de um menino que sofreu um acidente no pula-pula do shopping, em Contagem, em 2017.A indenização é de R$ 15 mil por danos morais e de R$ 150 mil por danos materiais.

O menino tinha oito anos quando brincava em um pula-pula na área de lazer do shopping e foi atingido por outro garoto, em fevereiro de 2017. Ele sofreu uma fratura no tornozelo e teve que fazer uma cirurgia para colocar pinos.

A família ajuizou uma ação em março do mesmo ano alegando que os funcionários do shopping e da equipe da empresa de diversão não prestaram o socorro esperado nem deram orientações aos pais e ao menino. O Itaú Power Shopping e a Magic Festa recorreram do processo.



A Magic Festa se defendeu sob o argumento de que a queda do menino constituía caso fortuito (imprevisto, por acaso). O Itaú Power Shopping sustentou que apenas alugava o espaço para instalação dos brinquedos e que por isso não tinha responsabilidade sobre os fatos.



Esses argumentos não foram acolhidos pelo juiz Hilton Silva Alonso Júnior, da Comarca de Contagem. A relatora do processo, desembargadora Mônica Libânio, manteve o entendimento de 1ª Instância em relação à indenização por danos morais.



Segundo a desembargadora, o funcionamento de um parque de diversões temporário nas dependências do shopping é um atrativo que aumenta a captação de clientes e potencializa o comércio, o que implica no dever da empresa de escolher e vigiar os serviços prestados. No caso do acidente, de acordo com a decisão, essa atuação foi deficiente e negligente.