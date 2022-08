Jacaré invade sítio e morador usa enforcador para imobilizá-lo

Um jacaré-de-papo-amarelo, que media mais de um metro de comprimento, invadiu um sítio em Bocaiuva, interior de Minas, na noite de segunda-feira (22/8). Um dos moradores do local relatou que conseguiu imobilizar o animal utilizando um enforcador, enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros.

Jacaré foi imobilizado pelos militares pelas patas e boca com uma fita adesiva de contenção

O morador rapidamente localizou o enforcador e conseguiu imobilizar o animal. Apesar de não ter se ferido, a atitude foi considerada arriscada pelo Corpo de Bombeiros.

“Em casos como este, o recomendado é isolar o local e aguardar a chegada dos bombeiros porque se não for usada a técnica correta pode machucar o animal ou ocasionar um incidente com a própria pessoa”, disse o sargento do Corpo de Bombeiros, Erick Guna, ao portal "G1".

Em seguida, o jacaré, que estava sem ferimentos, foi imobilizado pelos militares pelas patas e boca com uma fita adesiva de contenção. Ele foi colocado em uma caixa de transporte e solto em uma área de preservação ambiental.