Imagem de São Benedito é tombada como patrimônio cultural

Conhecida como São Benedito do Pau Oco, pelos congadeiros de Machado, imagem é considerada uma "Santa Relíquia" (foto: Prefeitura de Machado/Divulgação)



O tombamento da imagem foi uma iniciativa do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e da Secretaria de Cultura de Machado. No processo, foi realizado um dossiê de tombamento com historiadores e museólogos.



“Nós captamos todos os relatos baseados na metodologia de história oral e alguns documentos que possuímos inventariados na casa da cultura (prédio da Secretária em Machado), para chegar nesse dossiê”, explica o Secretário de Cultura e Turismo de Machado, João Alexandre Moura.



Imagem possui um interior oco, onde fiéis depositavam orações e agradecimentos. (foto: Prefeitura de Machado/Divulgação)

“Nós captamos todos os relatos baseados na metodologia de história oral e alguns documentos que possuímos inventariados na casa da cultura (prédio da Secretária em Machado), para chegar nesse dossiê”, explica o Secretário de Cultura e Turismo de Machado, João Alexandre Moura.

O que conta a história oral?

Apesar de não ser possível confirmar, acredita-se que a imagem tenha sido entalhada no fim do século XIX e integrou o acervo da antiga Capela de São Benedito até 1965, quando o templo foi demolido. A imagem de São Benedito, então, ficou sob guarda do líder congadeiro e Rei Perpétuo, Joaquim Santana, até depois de sua morte, em 1984.



Algumas histórias contam que o santo foi enterrado com o Rei Perpétuo, mas, pela tradição, essas relíquias deveriam estar do lado de fora do túmulo. Quando a cova foi aberta para que outros parentes de Joaquim fossem enterrados, a imagem foi deixada no cruzeiro do Cemitério da Saudade, em Machado, onde coveira Maria Aparecida dos Santos, ou Maria do Cemitério, trabalhava.



Foi ela quem resgatou a imagem, porém, a cabeça não estava colada no corpo do santo. Mesmo sem a parte de cima, Maria guardou o ícone de São Benedito em uma sala onde as pessoas iam rezar e deixar velas, dentro do cemitério.



A imagem então foi resgatada por professoras da rede municipal, no projeto “Renascer a Congada”, que queria resgatar a autoestima dos congadeiros. Restaurada, a imagem agora permanece na Casa da Cultura de Machado e anualmente é levada para a Tenda do Congo, durante a festa de São Benedito.



“Na ocasião, os devotos e congadeiros reverenciam a imagem durante a celebração religiosa. A imagem de São Benedito, tem todo um valor simbólico, afetivo e religioso, sendo extremamente relevante para Machado, e isso é comprovado pela captação da história oral da relíquia”, conta o secretário João Alexandre.

Festa de São Benedito

106ª Festa de São Benedito traz de volta à praça que recebe o nome do santo a congada e atrações gastronômicas. (foto: Prefeitura de Machado/Divulgação)



A 106ª edição da Festa de São Benedito teve início no último dia 20 e acontece ao longo de 12 dias até a próxima terça-feira (30/8). Essa é a volta da comemoração presencial do festejo, patrimônio cultural imaterial do município e foi realizado virtualmente em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19 A 106ª edição da Festa de São Benedito teve início no último dia 20 e acontece ao longo de 12 dias até a próxima terça-feira (30/8). Essa é a volta da comemoração presencial do festejo, patrimônio cultural imaterial do município e foi realizado virtualmente em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19



A celebração acontece na praça de São Benedito, e por lá estão instaladas uma praça de alimentação com comidas típicas e uma feira com mais de 200 comerciantes. No dia 28, as tradicionais congadas se apresentam às 10h, e uma Santa Missa, seguida de procissão até a capela de São Benedito, acontece às 17h.



“É uma emoção retomar a festa presencialmente, já que a cidade vive a cultura da Congada. Apesar de São Benedito não ser o padroeiro da cidade, que é Santo Antônio, ele é o santo afetivo e popular de Machado. Para nós, retomar as celebrações é um misto de satisfação, alegria e muita emoção”, completa João Alexandre Moura, Secretário de Cultura e Turismo.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata