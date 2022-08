Curta 'Piranga: o herói taciturno' será lançado nesta terça (23/8) em BH

O mineiro Jackson Antunes relembra a saga do formador do Rio Doce (foto: Globo/divulgação)

O filme será exibido nesta terça-feira (23/8), às 19h30, no Restaurante O Conde (Rua Conde de Linhares, 345, Cidade Jardim). Dirigido por Mônica Veiga, o curta-metragem "Piranga: O herói taciturno" mostra a história do Rio Piranga, que banha várias cidades de Minas. Com nascente em Ressaquinha, na Serra da Mantiqueira, ele é o principal formador do Rio Doce.O ator Jackson Antunes, que fez o peão Tulio no remake de "Pantanal" (Globo), dá voz ao Piranga, que narra sua própria trajetória, marcada por causos, belezas naturais e também dramas, como o desastre ecológico causado pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, que comprometeu seriamente o Rio Doce a partir de 2015.O filme será exibido nesta terça-feira (23/8), às 19h30, no Restaurante O Conde (Rua Conde de Linhares, 345, Cidade Jardim).





Em seu trajeto, o rio passa pelos municípios de Piranga, Presidente Bernardes, Porto Firme, Guaraciaba e Ponte Nova. No limite das cidades de Ponte Nova e Rio Doce, o Piranga passa a receber as águas do Rio do Carmo, originando o Rio Doce.