Homem é preso por ejacular em jovem dentro de ônibus do Move em BH

A vítima gravou em um vídeo o momento em percebeu o assédio, e apontou para o autor. Segundo a Polícia Militar, outros passageiros notaram que a calça do homem estava molhada, e ele começou a ser agredido dentro da plataforma do Move. (foto: Redes Sociais/Reprodução) Uma mulher foi assediada na manhã desta sexta-feira (19/8) dentro de um ônibus na capital mineira, enquanto ia para o trabalho. Sarah Estephanie, de 18 anos, estava em um ônibus lotado da linha São Benedito/Belo Horizonte e sentiu um homem “relando” nela. Quando saiu, percebeu que tinha um líquido “gosmento e babento” no seu corpo, e denunciou o assediador.









“Isso é um absurdo. Tô aqui na Santos Dumont, pegando o 510 pra ir trabalhar. Senti um cara ralando em mim, quando eu desço do ônibus... esse desgraçado aqui estava sarrando em mim e ejaculou em mim!”, disse Sarah no vídeo.





A Polícia Militar foi acionada. O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido até a delegacia, junto com a vítima. A ação pode ser qualificada como “importunação sexual”, segundo a Lei 13.718/18, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.





À polícia, o homem reconheceu que ejaculou na vítima, mas negou que tenha sido intencional. “Eu não tive culpa, seu policial. O ônibus estava lotado, a menina era bonitinha, começou a relar em mim e sem querer eu acabei gozando”, afirmou o autor do assédio.





Importunação sexual

A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, da Polícia Civil, fez um vídeo comentando o caso. A delegada Evânia Cristina de Souza disse que o autor do crime e a vítima foram trazidos para a delegacia, e a denúncia de importunação foi confirmada.





“É importante orientar as pessoas, em especial passageiros de transporte coletivo, que denunciem, não se silenciem, peçam ajuda de outros passageiros e acionem a Polícia Militar no caso de verificar que alguém encostou de forma indevida, intencionalmente, no corpo. Isso caracteriza um crime, previsto no Código Penal”, afirmou a delegada.