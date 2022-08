Busto de Aleijadinho é depredado no Centro Histórico de São João del-Rei

Moradores estão indignados

Ato de vandalismo choca e preocupa moradores de São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, exatamente na semana em que o país celebra o Patrimônio Histórico Nacional. Um grupo ainda não identificado pela polícia depredou um busto em bronze de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), que fica na recém-restaurada Praça Severiano Resende (Largo do Tamandaré), no Centro Histórico da Cidade.De acordo com informações da prefeitura local, a peça em bronze, também restaurada recentemente, foi arrancada do pedestal e jogada no chão. Pelas imagens gravadas pelos vândalos e colocadas em redes sociais, um jovem com uma mochila sobe no pedestal, ajudado por dois colegas, e parece simular um ato sexual com o busto do patrono das artes no Brasil.Por ter sofrido pequenos danos, a escultura colocada no local em 1974 já está nas mãos de especialistas para os reparos. O ato de vandalismo ocorreu na noite de quarta-feira (17), data comemorativa do Patrimônio Histórico Nacional

“Estamos triste e indignados”, lamentou a presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, Lia Lombardi, explicando que foi feito o boletim de ocorrência e e comunicados à Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e demais setores. “A escultura não tem tombamento isolado, mas a praça está na poligonal de proteção do patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Município, e na frente do Museu Regional, que tem proteção federal e é um dos prédios mais importantes de São João del-Rei, que tem 308 anos de história.”



Prefeitura organiza campanha

Lia Lombardi lembrou que, em 2017, um estudante universitário subiu na portada da Matriz Nossa Senhora do Carmo e quebrou um anjo, ficando o restauro em cerca de R$ 30 mil, pago com recursos do Fundo Municipal de Cultura de São João del-Rei. Há quatro meses, foi a vez de o prédio da Receita Federal ser pichado, e, nesse caso, os responsáveis foram identificados.

A Prefeitura de São João del-Rei informou que será feita uma campanha para que todos os moradores se tornem vigias do patrimônio cultural da cidade, que fica no Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes e figura como um dos expoentes da Estrada Real. “Precisamos colocar câmeras em todos os locais, pois não são atos isolados, mas que vem ocorrendo sistematicamente”, destacou Lia Lombardi.