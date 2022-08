Uberlândia: grupo sem-teto entra em confronto com a PM

Área já teria sido invadida outras vezes (foto: Reprodução/Google Street View)

Cerca de 150 pessoas que tentavam ocupar uma área na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, entraram em confronto com a Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira (16/8). Apesar do confronto, os sem-teto deixaram a área, que chegou a ser incendiada.