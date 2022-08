Defesa Civil de BH emite alerta para baixa umidade até sexta-feira (19/8)

Defesa Civil recomenda hidratação, evitar sol e comidas pesadas (foto: Reprodução/Unsplash)

12h30 - A massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30% no decorrer da tarde, até 18h de sexta-feira (19). Redobre a sua atenção e hidrate-se.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/UP57CHKIrP %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) August 16, 2022

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu na tarde desta terça-feira (16/8) um alerta para a baixa umidade do ar nesta semana. O órgão anunciou que a massa de ar seco deve manter os índices de umidade relativa do ar na capital abaixo de 30% até as 18h de sexta-feira (19/8).No tempo seco, é recomendado beber bastante água, priorizar alimentos leves e frescos como frutas e verduras e evitar frituras, dormir em local arejado e umedecido, evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas e evitar banhos muito quentes, para não potencializar o ressecamento da pele.

A Defesa Civil também recomenda que, em caso de problemas respiratórios, deve-se procurar um especialista. Em caso de incêndio em mata ou floresta, os cidadãos devem acionar o Corpo de Bombeiros (ligando 193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).Na semana passada, a umidade já estava neste nível em BH. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal para a saúde dos seres humanos deve estar entre 50% e 60%. Quando o índice fica entre 21% e 30%, é considerado estado de atenção.

Como receber alertas da Defesa Civil

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.



Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

*estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.