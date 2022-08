Praça do Cristo Redentor será revitalizada pela Prefeitura de BH

Praça do Cristo Redentor, no bairro Milionários, na região do Barreiro, será reformada (foto: Rogério França)

A Praça do Cristo Redentor, no bairro Milionários, na região do Barreiro, de Belo Horizonte, será revitalizada pela Prefeitura da capital, segundo informado pela PBH nesta quinta-feira (11/8).O valor de R$ 1 milhão deve ser despendido pelo município para a realização da obra. Outros recursos devem vir pela Caixa Econômica Federal, via Ministério do Turismo.Demolições, recuperação de pisos e estruturas, drenagem, paisagismo, acessibilidade e instalação de equipamentos serão feitas sob supervisão da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). A previsão é que a obra seja concluída nos primeiros seis meses do ano que vem.